Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выразила сожаление, что в январе 2020 года не будет Кубка Хопмана.

«Очень жаль. Первая неделя этого сезона в Австралии была одной из лучших. И мне завидовали все другие игроки, ведь я участвовала в паре с Роджером. Я всегда отвечала, что просто родилась в правильной стране», – приводит слова Бенчич Tennis World USA.

Бенчич и Федерер взяли Кубок Хопмана в 2018-м и 2019-м. Ближайшей зимой вместо турнира будет впервые провел Кубок ATP.

В 2019-м Белинда впервые дошла до полуфинала «Шлема» (US Open) и сыграла на Итоговом турнире.

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