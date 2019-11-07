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Бенчич – о Кубке Хопмана: «Другие теннисистки завидовали, потому что я играла в паре с Федерером»
Это круче, чем даже календарный «Золотой шлем».
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выразила сожаление, что в январе 2020 года не будет Кубка Хопмана.
«Очень жаль. Первая неделя этого сезона в Австралии была одной из лучших. И мне завидовали все другие игроки, ведь я участвовала в паре с Роджером. Я всегда отвечала, что просто родилась в правильной стране», – приводит слова Бенчич Tennis World USA.
- Бенчич и Федерер взяли Кубок Хопмана в 2018-м и 2019-м. Ближайшей зимой вместо турнира будет впервые провел Кубок ATP.
- В 2019-м Белинда впервые дошла до полуфинала «Шлема» (US Open) и сыграла на Итоговом турнире.
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