Теннисистка слишком сильно пожала руку сопернице, после чего корт едва не превратился в октагон
Отец пострадавшей побежал на помощь и случачйно исполнил акробатический кульбит.
После матча 1/8 финала турнира ITF в Лас-Вегасе теннисистки Кэтрин Себов (Канада) и Алисия Паркс (США) едва не устроили драку прямо на корте.
После выигранного матчбола победительница Себов чересчур эмоционально выкрикнула «Come on!», а затем Паркс обвинила ее в слишком сильном рукопожатии. «Она снова сжала мою руку!» – заявила американка. Она сдавила ладонь соперницы в ответ, и они начали выяснять отношения не только словесно.
В разборки вмешался судья на вышке, в то время как из бокса Паркс на помощь дочери побежал ее отец. Мужчина не удержался на ногах и неуклюже кувырнулся через ограждение.
- Себов победила со счетом 6:0, 7:6 (9).
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