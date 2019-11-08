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Чемпионка Australian Open-2017 в миксте из США поймана на допинге
В пробе Эбигэйл Спирс обнаружены три запрещенных препарата.
Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила от соревнований американскую теннисистку Эбигэйл Спирс за нарушение антидопинговых правил.
Во взятой 31 августа, во время US Open, пробе американки обнаружены следы прастерона, тестостерона и метаболитов, передает пресс-служба ITF. С 7 ноября Спирс не имеет права участвовать в соревнованиях.
Теннисистка выпустила заявление в инстаграме, в котором сообщила, что доверилась опытному врачу и не проверила состав рекомендованного ей препарата. У Спирс остается право обжаловать решение ITF.
- В 2017 году Спирс выиграла микст Australian Open в паре с колумбийцем Хуаном Себастьяном Кабалем.
- Дважды американка играла в финале US Open (2013? 2014) вместе с Сантьяго Гонсалесом.
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