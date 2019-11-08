Обладательница карьерного «Большого шлема» Мария Шарапова совершила поездку в Африку, где сфотографировала настоящих львов.

«Ботсвана, Африка. Это любовь с первого взгляда. До этого мое самое близкое знакомство с сафари ограничивалось взглядом в глаза белки. Но не теперь.

Львиный рев на видео? Это произошло в течение получаса после нашей первой игры, во время поездки с видом на закат. Какое животное нам следует найти следующим?» – спросила Мария подписчиков.

Шарапова – обладательница карьерного «Большого шлема», экс-первая ракетка мира.

Последний титул Мария завоевала в октябре 2017 года.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android