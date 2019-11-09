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Лучезарная Возняцки побаловала подписчиков жаркими фотографиями из солнечной Мексики

Лучезарная Возняцки побаловала подписчиков жаркими фотографиями из солнечной Мексики
Eurosport

12 мин. назад

Очень знойные фото.

Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась фотографиями из отпуска.

29-летняя спортсменка отдыхает на курорте Сан-Хосе-дель-Кабо в Мексике и балует подписчиков живописными фото в купальнике на фоне моря и солнечных южных пейзажей.

  • Каролин завершила сезон на 38-м месте рейтинга WTA.
  • Возняцки – чемпионка Australian Open-2018 и двукратная финалистка US Open (2009, 2014).
  • В октябре 2010 года датчанка возглавляла рейтинг WTA.

Возняцки вслед за Шараповой поступила в Гарвард

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