Лучезарная Возняцки побаловала подписчиков жаркими фотографиями из солнечной Мексики
Очень знойные фото.
Датская теннисистка Каролин Возняцки поделилась фотографиями из отпуска.
29-летняя спортсменка отдыхает на курорте Сан-Хосе-дель-Кабо в Мексике и балует подписчиков живописными фото в купальнике на фоне моря и солнечных южных пейзажей.
- Каролин завершила сезон на 38-м месте рейтинга WTA.
- Возняцки – чемпионка Australian Open-2018 и двукратная финалистка US Open (2009, 2014).
- В октябре 2010 года датчанка возглавляла рейтинг WTA.
Возняцки вслед за Шараповой поступила в Гарвард
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