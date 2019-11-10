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Синнер выиграл молодежный Итоговый турнир и за неделю заработал больше, чем за всю карьеру
В теннисе новая восходящая звезда.
18-летний итальянец Янник Синнер обыграл в финале молодежного Итогового турнира 20-летнего Алекса де Минаура из Австралии.
Матч продолжался 1 час 4 минуты и закончился со счетом 4:2, 4:1, 4:2. Синнер сделал два эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из восьми. У Де Минаура – две подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти возможных.
Синнер завоевал первый титул и заработал 327 тысяч долларов призовых. Это больше, чем за всю карьеру – ранее его призовой фонд составлял 274,47 тысяч.
- Де Минаур был первым сеяным на турнире, Синнер – последним.
- Австралиец занимает 18-е место в рейтинге ATP, итальянец – 95-е – он самый молодой представитель топ-100.
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