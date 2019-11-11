ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги от 11 ноября 2019 года.

Мужской топ не изменился – в тройке по-прежнему испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. Первая ракетка России Даниил Медедев идет на четвертом месте. Карен Хачанов остается 17-м, Андрей Рублев – 23-м.

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8945,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190,

4 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5705,

5 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5025,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4000,

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 2945,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2670,

9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2540,

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2530...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) – 1840...

23 (23). Андрей Рублев (Россия) – 1584.

Даниил МедведевInstagram

Кубок Федераций не принес изменений в топ-10 WTA. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом расположились Каролина Плишкова из Чехии и представительница Японии Наоми Осака.

Лучшая из российских теннисисток Анастасия Павлюченкова осталась 30-й, а Вероника Кудерметова поднялась с 41-го места на 39-е и стала второй ракеткой России. В национальном рейтинге она обошла Екатерину Александрову, которая потеряла шесть позиций.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7851,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5496,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5462,

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5192,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5075,

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776,

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4685,

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4245,

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3935…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…

39 (41). Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…

41 (35). Екатерина Александрова (Россия) – 1325…

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

61 (59). Анна Блинкова (Россия) – 1007…

70 (69). Дарья Касаткина (Россия) – 851…

90 (93). Анастасия Потапова (Россия) – 695…

100 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) – 661.

Женский сезон уже завершился, мужской продолжается Итоговым турниром.

Сегодня, 11 ноября, Даниил Медведев стартует в Лондоне матчем против Стефаноса Циципаса.

Родители Медведева не могут получить английскую визу перед Итоговым турниром

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