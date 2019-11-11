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У Шварцмана новая девушка. Она топ-модель и эффектная блондинка
Возможно, именно Эухения де Мартино приведет Диего к «Шлему».
В сезоне-2019 Диего Шварцман установил персональный рекорд по призовым (2,154 млн долларов), взял один титул и сыграл в полуфинале парного «Ролан Гаррос». Личный рейтинговый рекорд аргентинец не повторил, зато, возможно, нашел настоящую любовь.
Осенью в его жизни появилась модель Эухе (Эухения) де Мартино. Сеньорита сотрудничает с агентством EPBookers, на ее инстаграм подписаны 51,6 тысячи фолловеров.
- В 2019 году Шварцман сыграл в трех финалах и выиграл турнир в мексиканском Лос-Кабосе.
- Диего занимает 14-е место в мировом рейтинге.
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