Бывшая четвертая ракетка мира и финалистка Australian Open-2014 Доминика Цибулкова объявила о завершении карьеры.

О своем решении 30-летняя словацкая теннисистка рассказала в инстаграме.

«То что началось с рецидива травмы ахилла, переросло в один из самых тяжелых моментов в моей жизни – что делать дальше с теннисной карьерой. После долгих раздумий и разговоров с моей семьей, друзьями и командой я наконец решила, что не вернусь на корт в качестве конкурентоспособного игрока.

В этот момент я испытываю очень много чувств: грусть, страх и волнение от неизвестности того, что жизнь принесет в будущем. Буду скучать по поддержке моих поклонников на корте, но никогда не забуду вас, потому что теннис всегда будет частью меня. Новая глава начинается сейчас…» – написала Цибулкова в соцсети, сопроводив текст сердечком.

Также теннисистка сообщила, что уже работает над автобиографией, где расскажет все подробности своей карьеры.

Наивысшая позиция Цибулковой в рейтинге – четвертое место в марте 2017 года.

На счету Доминики восемь титулов, в том числе победа в Москве в 2011-м и на Итоговом турнире года в 2016-м.

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