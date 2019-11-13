34-летний чешский теннисист Томаш Бердых подтвердил информацию о завершении профессиональной деятельности.

Томаш провел последний матч на данный момент на US Open-2019, где в первом раунде уступил американцу Дженсону Бруксби.

Чех, который последние годы безуспешно боролся с травмами, проведет прощальную церемонию 16 ноября в Лондоне, где проходит Итоговый турнир ATP.

На счету Бердыха 15 трофеев ATP.

Томаш – двукратный обладатель Кубка Дэвиса.

В 2010 году Бердых вышел в единственный в карьере финал турнира серии «Большого Шлема», однако на Уимблдоне проиграл Рафаэлю Надалю.

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