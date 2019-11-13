Eurosport
Бердых объявил о завершении карьеры
Томаша замучили травмы.
34-летний чешский теннисист Томаш Бердых подтвердил информацию о завершении профессиональной деятельности.
Томаш провел последний матч на данный момент на US Open-2019, где в первом раунде уступил американцу Дженсону Бруксби.
Чех, который последние годы безуспешно боролся с травмами, проведет прощальную церемонию 16 ноября в Лондоне, где проходит Итоговый турнир ATP.
- На счету Бердыха 15 трофеев ATP.
- Томаш – двукратный обладатель Кубка Дэвиса.
- В 2010 году Бердых вышел в единственный в карьере финал турнира серии «Большого Шлема», однако на Уимблдоне проиграл Рафаэлю Надалю.
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