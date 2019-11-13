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Бердых объявил о завершении карьеры

Бердых объявил о завершении карьеры
Eurosport

32 мин. назад

Томаша замучили травмы.

34-летний чешский теннисист Томаш Бердых подтвердил информацию о завершении профессиональной деятельности.

Томаш провел последний матч на данный момент на US Open-2019, где в первом раунде уступил американцу Дженсону Бруксби.

Чех, который последние годы безуспешно боролся с травмами, проведет прощальную церемонию 16 ноября в Лондоне, где проходит Итоговый турнир ATP.

  • На счету Бердыха 15 трофеев ATP.
  • Томаш – двукратный обладатель Кубка Дэвиса.
  • В 2010 году Бердых вышел в единственный в карьере финал турнира серии «Большого Шлема», однако на Уимблдоне проиграл Рафаэлю Надалю.

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