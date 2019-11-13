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🎾Медведев и Надаль рубятся на Итоговом турнире. Скорее включай Eurosport 1
Даня будет брать реванш за US Open.
Всего два месяца назад Рафаэль Надаль и Даниил Медведев выдали эпичный пятисетовый финале US Open. Россиянин горел 0:2 по сетам и с брейком в третьей партии, после чего исполнил крутой камбэк, перевел игру в решающий сет, но проиграл. Сегодня россиянин постарается взять реванш.
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- Медведев впервые с июня проиграл два матча подряд.
- Надаль лишь раз проиграл два подряд стартовых матча на Итоговом турнире – в 2009 году.
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