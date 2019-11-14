🎾Федерер и Джокович бьются за полуфинал Итогового турнира. Скорее включай Eurosport 2

Помнишь восхитительный пятичасовой финал Уимблдона-2019? Новак Джокович и Роджер Федерер готовы подарить новое незабываемое зрелище, а на кону – полуфинал Итогового турнира. Игра началась в 23:00 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 2 и Eurosport Gold.

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Федерер – самый успешный участник Итоговых турниров. У него шесть титулов.

Джокович выигрывал Итоговый турнир пять раз и может догнать Роджера.

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