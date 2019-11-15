Даниил Медведев после победы Надаля над Циципасом лишился даже теоретических шансов на выход в полуфинал Итогового турнира, но матч с Александром Зверевым все равно обещает быть очень жарким. Накануне немец заявил, что Даниилу не под силу выиграть у него в двух сетах, так что у россиянина нет недостатка в мотивации. Игра началась в 23:00 по московскому времени и транслируется на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport Gold.

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Последняя встреча Медведева и Зверева в финале Шанхая завершилась победой российского теннисиста со счетом 6:4, 6:1.

Даниил – финалист US Open-2019.

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