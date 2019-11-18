ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги. До конца года в первых сотнях мало что поменяется.

Медведев после неудачного выступления на Итоговом турнире откатился на одну строчку и завершит год на пятом месте – это единственное изменение в топ-30 рейтинга по сравнению с прошлой неделей.

Рейтинг АТР, версия от 18 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9145,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590,

4 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5825,

5 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5705,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5300,

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3345,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870,

9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2540,

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2530...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) – 1840...

23 (23). Андрей Рублев (Россия) – 1584.

В женском топе серьезных изменений не произошло. Первая десятка осталась неизменной, во главе рейтинга с отрывом идет австралийка Эшли Барти. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась в первую сотню.

Рейтинг WTA, версия от 18 ноября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7851,

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5496,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5462,

5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5183,

6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5075,

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776,

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4685,

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4245,

10 (10). Серена Уильямс (США) – 3935…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…

40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…

42 (41). Екатерина Александрова (Россия) – 1325…

54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…

61 (61). Анна Блинкова (Россия) – 1007…

69 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 851…

91 (108). Виталия Дьяченко – 713…

94 (90). Анастасия Потапова (Россия) – 695.

Надаль – лишь пятый теннисист, которому удалось завершить сезон на первой строчке пять раз в карьрере. Из действующих игроков такое удавалось лишь Джоковичу и Федереру.

Доминик Тим дошел до финала Итогового турнира и на 120 очков обогнал Даниила Медведева. Россиянин проиграл все три встречи на групповом этапе соревнования.

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