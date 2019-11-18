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Медведев опустился на пятую строчку в новом рейтинге ATP, Надаль завершил сезон на первой
Российского теннисиста обошел Тим.
ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги. До конца года в первых сотнях мало что поменяется.
Медведев после неудачного выступления на Итоговом турнире откатился на одну строчку и завершит год на пятом месте – это единственное изменение в топ-30 рейтинга по сравнению с прошлой неделей.
Рейтинг АТР, версия от 18 ноября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9985 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9145,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6590,
4 (5). Доминик Тим (Австрия) – 5825,
5 (4). Даниил Медведев (Россия) – 5705,
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5300,
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3345,
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2870,
9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) – 2540,
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2530...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) – 1840...
23 (23). Андрей Рублев (Россия) – 1584.
В женском топе серьезных изменений не произошло. Первая десятка осталась неизменной, во главе рейтинга с отрывом идет австралийка Эшли Барти. Россиянка Виталия Дьяченко поднялась в первую сотню.
Рейтинг WTA, версия от 18 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7851,
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 5940,
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5496,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5462,
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 5183,
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5075,
7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776,
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4685,
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4245,
10 (10). Серена Уильямс (США) – 3935…
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1560…
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) – 1351…
42 (41). Екатерина Александрова (Россия) – 1325…
54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) – 1052…
61 (61). Анна Блинкова (Россия) – 1007…
69 (70). Дарья Касаткина (Россия) – 851…
91 (108). Виталия Дьяченко – 713…
94 (90). Анастасия Потапова (Россия) – 695.
- Надаль – лишь пятый теннисист, которому удалось завершить сезон на первой строчке пять раз в карьрере. Из действующих игроков такое удавалось лишь Джоковичу и Федереру.
- Доминик Тим дошел до финала Итогового турнира и на 120 очков обогнал Даниила Медведева. Россиянин проиграл все три встречи на групповом этапе соревнования.
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