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Деревянная мартышка, душ-пещера и восхитительный вид. Шарапова похвасталась хижиной в Африке
Для Маши – все самое лучшее.
Российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась шикарным номером отеля в африканской Руанде.
Маша остановилась в хижине с видом на вулкан (которого нет на видео из-за погодных условий). Вместо знака «не беспокоить» в номере теннисистки предусмотрена огромная деревянная обезьяна, душ выполнен в виде пещеры, а еще там есть камин, множество ковров и прочей красоты. Россиянка в восторге.
- Мария не выходила на корт после поражения от Серены Уильямс (1:6, 1:6) в первом круге US Open.
- Шарапова – обладательница карьерного «Большого шлема».
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