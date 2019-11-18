Российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась шикарным номером отеля в африканской Руанде.

Маша остановилась в хижине с видом на вулкан (которого нет на видео из-за погодных условий). Вместо знака «не беспокоить» в номере теннисистки предусмотрена огромная деревянная обезьяна, душ выполнен в виде пещеры, а еще там есть камин, множество ковров и прочей красоты. Россиянка в восторге.

Мария не выходила на корт после поражения от Серены Уильямс (1:6, 1:6) в первом круге US Open.

Шарапова – обладательница карьерного «Большого шлема».

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