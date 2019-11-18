Бывшая четвертая ракетка мира и финалист US Open-1997 Грег Руседски предположил, что Роджер Федерер, проиграв с двух матчболов финал Уимблдона Новаку Джоковичу, упустил последний шанс завоевать титул на турнире «Большого шлема».

«Не думаю, что ему это удастся [выиграть «Шлем]. Тот финал Уимблдона, когда Роджер не сумел реализовать двойной матчбол, стал большим моментом. Если же Федерер докажет, что я неправ, то я порадуюсь за него. Это будет здорово для нашего вида спорта», – цитирует Руседски Tennisworldusa.

На счету Федерера 20 побед на турнирах «Большого шлема». Последний мэйджор, который он выиграл – Australian Open-2018.

В 2019-м по две победы на «ТБШ» одержали Новак Джокович (Australian Open, Уимблдон) и Рафаэль Надаль («Ролан Гаррос» и US Open).

«У них в сумме 55 «Шлемов». Вся правда о господстве Надаля, Джоковича и Федерера

Качай приложение Eurosport для iOS или Android