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Руседски: «Не думаю, что Федереру удастся выиграть еще один «Большой шлем»
Швейцарец сделает все, чтобы доказать обратное.
Бывшая четвертая ракетка мира и финалист US Open-1997 Грег Руседски предположил, что Роджер Федерер, проиграв с двух матчболов финал Уимблдона Новаку Джоковичу, упустил последний шанс завоевать титул на турнире «Большого шлема».
«Не думаю, что ему это удастся [выиграть «Шлем]. Тот финал Уимблдона, когда Роджер не сумел реализовать двойной матчбол, стал большим моментом. Если же Федерер докажет, что я неправ, то я порадуюсь за него. Это будет здорово для нашего вида спорта», – цитирует Руседски Tennisworldusa.
- На счету Федерера 20 побед на турнирах «Большого шлема». Последний мэйджор, который он выиграл – Australian Open-2018.
- В 2019-м по две победы на «ТБШ» одержали Новак Джокович (Australian Open, Уимблдон) и Рафаэль Надаль («Ролан Гаррос» и US Open).
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