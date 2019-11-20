20-летняя итальянская теннисистка Сюзанна Джованарди пока не добилась больших успехов в теннисе – она играет на турнирах ITF и за карьеру заработала только 1,625 тысяч долларов призовых.

Девушка пошла другим путем и выиграла титул не в спорте – в 2019 году она стала «Мисс Италия». По фото в инстаграме сразу понятно, почему, хотя количество подписчиков не зашкаливает до безумного.

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