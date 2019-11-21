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«Ты был, есть и всегда будешь величайшим». Федерер не сдержал слез после респекта от Марадоны
Швейцарца растрогал месседж аргентинской легенды.
Диего Марадона записал трогательное видеообращение к Роджеру Федереру. Теннисист не сдержал слез.
38-летний швейцарец катается по Южной Америке, где проводит серию выставочных матчей против Александра Зверева. Марадону пригласили на встречу, прошедшую в Аргентине, но экс-футболист не смог прийти. Зато записал для Федерера видеоролик, от которого у Роджера выступили слезы.
«Привет, мастер, машина, как я тебя называю. Ты был, есть и всегда будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал – если у тебя возникнут какие-либо проблемы в моей стране, то просто позвони мне и скажи, что тебе нужно», – отреспектовал Диего.
- Федерер – 20-кратный победитель «ТБШ».
- Последний мэйджор, который он выиграл – Australian Open-2018.
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