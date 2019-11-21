Диего Марадона записал трогательное видеообращение к Роджеру Федереру. Теннисист не сдержал слез.

38-летний швейцарец катается по Южной Америке, где проводит серию выставочных матчей против Александра Зверева. Марадону пригласили на встречу, прошедшую в Аргентине, но экс-футболист не смог прийти. Зато записал для Федерера видеоролик, от которого у Роджера выступили слезы.

«Привет, мастер, машина, как я тебя называю. Ты был, есть и всегда будешь величайшим. Таких как ты больше нет. Хочу, чтобы ты знал – если у тебя возникнут какие-либо проблемы в моей стране, то просто позвони мне и скажи, что тебе нужно», – отреспектовал Диего.

Федерер – 20-кратный победитель «ТБШ».

Последний мэйджор, который он выиграл – Australian Open-2018.

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