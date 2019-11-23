20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер признался, что его дети едва ли пойдут по стопам отцам.

«Поддержу своих детей, в каком направлении они ни захотели бы двигаться. Если это будет спорт – отлично. У cпорта великая сила, ты учишься проигрывать, побеждать, учишься терпению.

Я был бы счастлив, если бы они занялись спортом, но не уверен, что так и будет. Лишь один из четырех моих детей кое-как интересуется этим, остальные – не особо», – цитирует Федерера Tennis World USA.

У Федерера и его супруги Мирки две пары близнецов. В 2009-м у пары родились дочери Мила и Шарлен, в 2014-м – сыновья Леннарт и Лео.

Роджер выиграл 103 турнира в АТР-туре. Он на 6 титулов отстает от рекордсмена Джимми Коннорса.

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