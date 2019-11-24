Швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев провели выставочный матч в Мехико, который вошел в историю тенниса.

Согласно данным ESPN и Reuters, на игру пришли 42 517 зрителей – это новый теннисный рекорд посещаемости.

Матч закончился победой Роджера – 3:6, 6:4, 6:2. Еще перед игрой Федерер объявил о желании установить теннисный рекорд, но он имел в виду 2020 год – в феврале швейцарец проведет выставочный матч с Рафаэлем Надалем в ЮАР, на «Кейп Таун Стэдиум», рассчитанном на 55 тысяч зрителей.

Немец и швейцарец должны были провести еще и матч в Колумбии, но он был отменен из-за беспорядков.

Прежний рекорд принадлежал матчу Ким Клийстерс и Серены Уильямс в Бельгии в 2010 году. Тогда игру дам посмотрел с трибун 35 681 зритель.

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