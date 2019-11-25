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Соболенко объявила о помолвке
Но не рассказала с кем.
21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила о помолвке.
– Я не очень хочу это комментировать. Это просто помолвка, свадьбы не будет. Просто помолвлена. Я просто такой человек, немножко против свадеб.
– Слухов же много ходит...
– Нет, это не Дмитрий Турсунов.
– Человек из Белоруссии?
– Нет, – заявила Соболенко в интервью шоу «Макаенка 9».
- Соболенко – первая ракетка Белоруссии, в мировом рейтинге WTA она занимает 11-ю строчку.
- Арина – победительница восьми турниров WTA (пять из них – в одиночном разряде).
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