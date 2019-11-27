Медведев и Рублев номинированы на сезонные награды ATP
В этом году ребята отлично потрудились.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев вошли в число номинантов на премию ATP Awards 2019.
23-летний Медведев борется в номинации «Прогресс года» с Феликсом Оже-Альяссимом, Маттео Берреттини и Стефаносом Циципасом, а 22-летний Рублев номинирован на «Возвращение года». Среди соперников – Энди Маррей, Жо-Вильфрид Тсонга и Стэн Вавринка.
Результаты будут известны в декабре, победителей выберут голосованием игроков. Со всеми номинациями можно ознакомиться на сайте ATP.
- Медведев в 2019 году выиграл четыре титула и дошел до финала US Open, закончил сезон на пятом месте рейтинга ATP.
- У Рублева – титул в Москве, он обыграл четырех игроков топ-10 и поднялся на 23-е место.
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