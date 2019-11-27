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Федерер подписал предпринимательский контракт со швейцарской фирмой кроссовок
Сразу после латиноамериканского турне Роджер заключил новое соглашение.
Третья ракетка мира Роджер Федерер подписал предпринимательский контракт со швейцарской фирмой кроссовок «On».
«Так круто быть частью этой семьи!» – написал 38-летний теннисист, выложив промо-ролик с пробежки по Нью-Йорку.
На официальном сайте компании подчеркивается, что контракт не спонсорский, а предпринимательский. «Роджер стал близким партнером основателей и команды «On». Он поделится уникальным опытом, чтобы вывести наш продукт и маркетинг на новый уровень. Также он поднимет спортивный дух – это заложено в основу нашей культуры.
Роджер – не только лидер, но и предприниматель. Мы ценим одни и те же вещи, разделяем страсть к инновациям и дизайну. Он привлекает самое быстрорастущее фан-сообщество в мире и входит в число ведущих брендов США, Европы и Японии. Он один из самых влиятельных и почитаемых спортсменов в топе спорта», – говорится в заявлении.
- Федерер закончил сезон на третьем месте рейтинга ATP, уступив Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.
- Недавно он вернулся из латиноамериканского турне, где установил теннисный рекорд посещаемости в выставочном матче против Александра Зверева.
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