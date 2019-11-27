Третья ракетка мира Роджер Федерер подписал предпринимательский контракт со швейцарской фирмой кроссовок «On».

«Так круто быть частью этой семьи!» – написал 38-летний теннисист, выложив промо-ролик с пробежки по Нью-Йорку.

На официальном сайте компании подчеркивается, что контракт не спонсорский, а предпринимательский. «Роджер стал близким партнером основателей и команды «On». Он поделится уникальным опытом, чтобы вывести наш продукт и маркетинг на новый уровень. Также он поднимет спортивный дух – это заложено в основу нашей культуры.

Роджер – не только лидер, но и предприниматель. Мы ценим одни и те же вещи, разделяем страсть к инновациям и дизайну. Он привлекает самое быстрорастущее фан-сообщество в мире и входит в число ведущих брендов США, Европы и Японии. Он один из самых влиятельных и почитаемых спортсменов в топе спорта», – говорится в заявлении.

Федерер закончил сезон на третьем месте рейтинга ATP, уступив Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

Недавно он вернулся из латиноамериканского турне, где установил теннисный рекорд посещаемости в выставочном матче против Александра Зверева.

Слабая организация, пустые места, матчи в 4 утра. Почему Федерер и Зверев игнорируют Кубок Дэвиса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android