Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что планирует сыграть на некоторых грунтовых турнирах в 2020 году, в том числе на «Ролан Гаррос».

«Я буду играть на грунте, как и в завершившемся сезоне. Только не на всех турнирах. Мне нужно будет время на восстановление и тренировки перед Открытым чемпионатом Франции, Уимблдоном, Олимпиадой и US Open. Я с нетерпением жду этого.

Надеюсь избежать травм, как в этом году. Мне было приятно провести весь сезон, я отлично себя чувствовал. А когда чувствуешь себя хорошо, то и играешь так же», – цитирует Роджера Forbes.

В прошедшем сезоне 38-летний Федерер сыграл на трех грунтовых турнирах: в Риме, Мадриде и на «Ролан Гаррос».

Лучшее достижение Роджера на этих соревнованиях – полуфинал парижского мэйджора, где он уступил Рафаэлю Надалю.

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