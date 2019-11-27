Марат Сафин рассказал о допинге в российском спорте, энергетике Путина и о том, почему таланты уезжают из страны.

О ситуации с допингом и давлении на Россию

Я бы не хотел оговаривать кого-то – это было бы неправильно с моей стороны. Но напортачили чиновники, а точно не спортсмены, которые бегают, прыгают, катаются и занимаются своими делами – у них просто мозги на это не пойдут, им не до этого.

А чиновники, конечно, могут… У нас все может произойти. У нас же страна непредсказуемая – непредсказуемая зима, непредсказуемое лето, непредсказуемая осень. У нас все непредсказуемое, удивительная и уникальная страна. Это особенность. Поэтому некоторые вещи – даже такие – надо с юмором воспринимать. Но, опять же, это не очень хорошо для имиджа страны, для спортсменов...

Я все-таки хочу надеяться, что спорт вне политики. У нас в теннисе допинг был с 2004 года, и я никогда не слышал, чтобы нас схватили за задницу. С 2004 года ВАДА за нас бралось очень серьезно – по-моему, даже раньше. Поэтому у нас никогда даже мыслей не было.

Сколько ВАДА существовало? Отмотаем с того момента, когда оно уже появилось, до того момента, когда появились проблемы. До этого оно как-то существовало, а проблем не было. И тут начались одна за другой. Были моменты, но не такого масштаба.

О возможности возглавить Федерацию тенниса России

Меня никто не звал. Но если бы такую возможность предоставили, мне было бы тяжело отказаться, потому что я понимаю, чем там занимаются.

Но я не буду никого подсиживать, это не моя история. Тем более, в нашей стране эти вещи не работают. Если чувствуют, что один устал и хочет перейти куда-то, и ему надо найти замену, тогда это работает. Тогда согласовали все сверху, снизу, справа, слева, спереди, сзади. Тогда ты понимаешь, что получил от всех окей и можешь работать.

О работе в госдуме

Я понял, как работает система изнутри, на моем уровне мне все было понятно и ясно. Ни в коем случае не бежал вперед паровоза. Работал в комитете общественных объединений и религиозных организаций, потом ушел в комитет по культуре. В спорт не пошел, потому что там было слишком много звезд, я решил в стороне постоять.

Но потом у меня случились очень личные моменты, которые я не хотел бы освещать. Поэтому мне пришлось просто уйти. Меня никто не просил, я это решение принимал сам – очень долго и очень тяжело. И очень маленькое количество людей об этом знает. Но это очень личное. Может быть, через десятки лет я расскажу, что случилось, но пока не готов.

Я не исключаю, что с удовольствием вернулся бы на службу... Если меня кто-то видит где-то, и меня пригласят на какую-то должность, то я рассмотрю... Я никуда не тороплюсь, мне 39 лет, умирать завтра не собираюсь.

Марат СафинEurosport

Об эмиграции

Если совсем здесь тоскливо станет, то надо будет что-то думать, что-то соображать. Мне тоже жить хочется, я хочу жить нормально, полноценно. И вообще я могу жить как хочу.

Что такое тоскливо? В том плане, что будет нечем заниматься, я не смогу себя проявить, будет падать уровень жизни. Для меня он пока не падает. Я чувствую себя комфортно, могу путешествовать, для меня этого достаточно.

Я живу на два дома – в Монако и Москве. В принципе я путешествую, занимаюсь собой, здоровьем, личной жизнью. И мне реально просто нравится путешествовать. Я не Федор Конюхов и не собираюсь путешествовать всю жизнь, но сейчас такой период, когда нет ничего интересного, чем бы я хотел позаниматься.

Об энергетике Путина

Некоторые люди, когда заходят в комнату, сразу чувствуется их присутствие. Настолько мощное присутствие. С Ельциным было так же. Это не связано с обладанием властью. Власть, статус – я сейчас про другие материи. Статус – это ничто. В физическом плане это бессмыслица полная – в моем понимании, но я могу ошибаться. Если бы я даже не знал, что это Путин, я бы понимал, что этот человек что-то из себя представляет. Есть какое-то присутствие, энергетика, дух – не знаю, как это объяснить. Но точно не статус. Ну президент – ну отлично.

Позавчера я разговаривал с королем Испании. Человек стоял спокойно один без охраны. Мы с ним «привет-привет, как дела», на испанском абсолютно нормально разговаривали. А это король. Я должен был упасть в ноги? Присутствие у Путина помощнее немножко, чем у короля... Это тонкие вещи, но ты понимаешь, что человек глыба. Я даже термин не могу найти, это просто внутреннее ощущение, что эти люди что-то из себя представляют, двигают. Он тебе не страшен, не нагоняет жуть. Просто чувствуешь, что у него внутри есть что-то такое, что излучает ту или иную энергию – жесткую, мягкую, – но ты чувствуешь, что человек – вау.

С Путиным последний раз общались года четыре назад. На каком-то мероприятии я пожал руку. Просто «привет-привет» и все. Он меня, по-моему, даже не узнал.

О том, почему российские спортсмены уезжают за рубеж

У нас гениальная страна с гениальными людьми – это факт. Столько гениев, сколько плодит наша страна, нет нигде. Половина Силиконовой долины – выходцы из Советского Союза. К сожалению, мы можем что-то изобретать, но не можем коммерциализировать. Не дай бог у нас сосед заработает бабки, его будут все ненавидеть и гнобить. К сожалению, у нас такой менталитет. Мы можем гениев плодить, но не может взращивать.

Мог бы я сделать так, чтобы все у нас тренировались? Я же не Владимир Владимирович, я же не бог. Нужно поменять сознание у всей нации. Должны пройти поколения, – приводит слова Сафина телеканал «Дождь».

Сафин – победитель US Open-2000 и Australian Open-2005, двукратный чемпион Кубка Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006).

В ноябре 2000 года Сафин возглавил рейтинг ATP и провел на вершине девять недель.

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