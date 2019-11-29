Экс-третья ракетка мира и победитель Итогового турнира-2009 Николай Давыденко сравнил старое и новое теннисные поколения.

«Федереру в следующем году будет 39, и он, думаю, хочет последнюю Олимпиаду сыграть. Не знаю, захочет ли он до 40 дойти и какой-то рекорд побить… Он же смотрит, как идет у него результат. Если ему легко дается доходить до четвертьфиналов, полуфиналов, финалов, очки набираются, значит он останется в десятке. Ладно, не первый, но в пятерке, седьмой, но до конца года он в десятке.

Если человеку 40, а он в десятке, что можно сказать? Значит у молодых еще теннис сырой. Если человек в 40 лет обыгрывает десятку мира – многим из которых 23, они физически сильнее, крепче во всем – значит старое теннисное поколение лучше», – заявил Давыденко в интервью Eurosport.ru.

Давыденко – победитель 21-го турнира ATP.

Николай завершил карьеру в 2014-м и сейчас работает одним из тренеров Карена Хачанова.

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