Экс-третья ракетка мира и победитель Итогового турнира-2009 Николай Давыденко рассказал, что в первые годы карьеры мог сменить гражданство с российского на австрийское.

– В 2007 году мы делали с вами материал для одного из телеканалов про австрийское гражданство, но в итоге у вас ни немецкого, ни австрийского, а только российское.

– Может, это и хорошо. Получилось, что мой менеджер Ронни Ляйтгеб – австриец, бывший тренер Томаса Мустера. Я выиграл турнир в Санкт-Пёльтене, и он тогда сказал: если я буду представлять страну и отдельный регион, тогда при поддержке губернатора мне могут дать паспорт. Был момент – я тогда как раз четвертый или третий год был в команде Кубка Дэвиса – сказал, что не могу отказаться от российского гражданства. Выходило, что австрийское будет вторым. Все были готовы предоставить гражданство: канцлер и остальные подтвердили. Кроме одного министра спорта, который сказал, что еще рано. Из-за этого все замялось, и больше я не подавал, – рассказал Давыденко в интервью Eurosport.ru.

Давыденко – победитель 21-го турнира ATP.

Николай завершил карьеру в 2014-м и сейчас работает одним из тренеров Карена Хачанова.

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