Getty Images
Федерер: «Идеальный теннисист должен обладать боевым духом Надаля и приемом Джоковича»
Узнай, что швейцарец взял бы от себя любимого.
Третья ракетка мира, легендарный Роджер Федерер рассказал, какими качествами должен обладать супертеннисист.
«У него должен быть форхенд Гонсалеса, чувство мяча Риоса, подача Изнера или Сампраса, прием Агасси или Новака, боевый дух Надаля, игра с лета Эдберга и спокойствие Борга», – цитирует Роджера ESPN.
- Федерер финишировал в сезоне-2019 на третьей строчке рейтинга.
- Роджер по-прежнему удерживает рекорд по победам на «Шлемах» (20), но максимально подпустил к себе Надаля – у испанца 19 титулов.
«Федерер все время припоминает, как я его обыграл». Давыденко – о работе с Хачановым и старых топах
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте