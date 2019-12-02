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Новая девушка Зверева обожает бикини. У нее тысяча купальников, и все ей чертовски идут
Немецкая модель Бренда Патеа теперь вдохновляет Александра Зверева.
У Александра Зверева новая дама. Ранее немецкий теннисист встречался с Ольгой Шарыповой, а теперь крутит роман с моделью Брендой Патеа.
«Мы были в одном кафе в Париже. Встретились взглядами, он подошел и заговорил со мной. Мы сразу поладили. Было мило и забавно. Конечно, я знала, кто он. Но не сказала бы, что то, чем он сейчас занимается, заставляет меня нервничать. Мы обсуждали, будем ли держать отношения в тайне или придадим огласке. Решили сказать: «Хорошо, мы встречаемся». Мы с этим справимся, пусть все знают», – сказала Патеа.
Теперь ты можешь оценить лучшие снимки из инстаграма новой подруги Зверева.
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