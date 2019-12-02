Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым человеком, которого при жизни изобразили на юбилейной монете банка страны.

«Благодарен Швейцарии и монетному двору, это невероятная честь и привилегия», – подписал Роджер публикацию с видео процесса чеканки новой монеты.

По информации Blik, монета номиналом в 20 франков будет выпущена 23 января 2020 года.

38-летний спортсмен – обладатель рекордных 20 титулов «ТБШ», рекордсмен Уимблдонского турнира (8 побед).

В мае планируется изготовление еще одной монеты с изображением Федерера – золотой, с номиналом 50 франков.

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