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Федерер – первый человек, которого при жизни изобразили на швейцарской юбилейной монете
На родине отметили величие теннисиста.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым человеком, которого при жизни изобразили на юбилейной монете банка страны.
«Благодарен Швейцарии и монетному двору, это невероятная честь и привилегия», – подписал Роджер публикацию с видео процесса чеканки новой монеты.
По информации Blik, монета номиналом в 20 франков будет выпущена 23 января 2020 года.
- 38-летний спортсмен – обладатель рекордных 20 титулов «ТБШ», рекордсмен Уимблдонского турнира (8 побед).
- В мае планируется изготовление еще одной монеты с изображением Федерера – золотой, с номиналом 50 франков.
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