Первая ракетка России Даниил Медведев признан лучшим теннисистом страны по итогам 2019 года.

За минувшие 12 месяцев Даниил выиграл два турнира серии «Мастерс» (Цинциннати, Шанхай), взял титулы в Софии и Санкт-Петербурге и стал первым за 14 лет финалистом турнира «Большого шлема» из России. В решающем матче US Open Медведев в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

Сам Даниил не присутствовал на церемонии, за него приз получили родители, передает РИА «Новости». Приз лучшей теннисистке не вручался:

«Мы считаем, что успешный результат – это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры «Мастерс» и «Большого шлема». У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз», – пояснил глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Звание Лучшей команды года получила мужская сборная России в составе Андрея Рублева, Карена Хачанова и Евгения Донского, дошедшая до полуфинальной стадии Финала Кубка Дэвиса.

Вдобавок приз как лучшая команда получили три юниорские сборные России – юношей до 16 лет и девушек до 14 и 16 лет.

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