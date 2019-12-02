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Медведев признан лучшим теннисистом России в 2019 году
Без сюрпризов.
Первая ракетка России Даниил Медведев признан лучшим теннисистом страны по итогам 2019 года.
За минувшие 12 месяцев Даниил выиграл два турнира серии «Мастерс» (Цинциннати, Шанхай), взял титулы в Софии и Санкт-Петербурге и стал первым за 14 лет финалистом турнира «Большого шлема» из России. В решающем матче US Open Медведев в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.
Сам Даниил не присутствовал на церемонии, за него приз получили родители, передает РИА «Новости». Приз лучшей теннисистке не вручался:
«Мы считаем, что успешный результат – это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры «Мастерс» и «Большого шлема». У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз», – пояснил глава ФТР Шамиль Тарпищев.
- Звание Лучшей команды года получила мужская сборная России в составе Андрея Рублева, Карена Хачанова и Евгения Донского, дошедшая до полуфинальной стадии Финала Кубка Дэвиса.
- Вдобавок приз как лучшая команда получили три юниорские сборные России – юношей до 16 лет и девушек до 14 и 16 лет.
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