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ФТР не вручила приз лучшей теннисистке страны из-за плохих результатов

ФТР не вручила приз лучшей теннисистке страны из-за плохих результатов
Eurosport

46 мин. назад

В какой-то мере логично.

Федерация тенниса России отказалась от вручения ежегодного приза лучшей теннисистке страны из-за слабых результатов спортсменок.

«Мы считаем, что успешный результат – это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры серии «Мастерс» и «Большого шлема». У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз», – объяснил глава ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии «Р-Спорту».

  • В 2018-м лучшей теннисисткой страны признали Дарью Касаткину.
  • В текущем рейтинге WTA лучшей русской теннисисткой числится Анастасия Павлюченкова – она идет на 31-м месте. Всего в топ-100 стоят восемь представительниц России.

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