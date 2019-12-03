ФТР не вручила приз лучшей теннисистке страны из-за плохих результатов

Федерация тенниса России отказалась от вручения ежегодного приза лучшей теннисистке страны из-за слабых результатов спортсменок.

«Мы считаем, что успешный результат – это победа в таких турнирах, как Кубок Дэвиса, Кубок Федерации, турниры серии «Мастерс» и «Большого шлема». У девочек пока таких результатов нет, поэтому мы и не вручаем приз лучшей теннисистке на этот раз», – объяснил глава ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии «Р-Спорту».

В 2018-м лучшей теннисисткой страны признали Дарью Касаткину.

В текущем рейтинге WTA лучшей русской теннисисткой числится Анастасия Павлюченкова – она идет на 31-м месте. Всего в топ-100 стоят восемь представительниц России.

Медведев признан лучшим теннисистом России в 2019 году

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