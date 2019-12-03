Чешская группа «Těžkej pokondr» посвятила песню и клип первой ракетке страны и второй ракетке мира Каролине Плишковой.

Композиция называется «Ace Queen» (королева эйсов), так как в сезоне-2019 27-летняя Плишкова чаще всех подавала навылет – она выполнила 488 эйсов в 67 матчах. В клипе снялись Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Джон Макинрой. «Ты – моя королева эйсов», – произносят они.

В 2019 году Плишкова дошла до полуфинала Australian Open.

Ее сестра Кристина – пятая по эйсам. Она уступила Кики Бертенс, Эшли Барти и Наоми Осаке.

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