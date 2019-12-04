Российская теннисистка Анна Калинская поругалась в инстаграме с австралийцем Ником Кирьосом.

Летом активно ходили слухи о романтических отношениях спортсменов, но недавно 24-летний Кирьос выложил фото с другой девушкой. «Купи подруге новые джинсы», – написала под фото Калинская.

Затем Ник прокомментировал последнюю публикацию на странице Анны, и та ответила: «Дьявол, уйди из моего инстаграма».

Позже теннисисты удалили эти комментарии и отписались друг от друга.

Кирьос пришел на матч Калинской на US Open, позже медиа написали об их романе.

Ник замыкает топ-30 рейтинга ATP, Анна не входит в сотню WTA.

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