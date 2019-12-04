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«Дьявол, уйди из моего инстаграма». Калинская и Кирьос разругались и удалили друг друга из друзей
Кажется, слухов о романе больше не будет.
Российская теннисистка Анна Калинская поругалась в инстаграме с австралийцем Ником Кирьосом.
Летом активно ходили слухи о романтических отношениях спортсменов, но недавно 24-летний Кирьос выложил фото с другой девушкой. «Купи подруге новые джинсы», – написала под фото Калинская.
Затем Ник прокомментировал последнюю публикацию на странице Анны, и та ответила: «Дьявол, уйди из моего инстаграма».
Позже теннисисты удалили эти комментарии и отписались друг от друга.
- Кирьос пришел на матч Калинской на US Open, позже медиа написали об их романе.
- Ник замыкает топ-30 рейтинга ATP, Анна не входит в сотню WTA.
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