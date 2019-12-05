Бывшему швейцарскому теннисисту Иву Аллегро предъявлены обвинения в изнасиловании. Как сообщает Tennis World USA, инцидент произошел пять лет назад на форуме европейских тренеров в Таллине.

Аллегро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провел ночь с бывшей теннисисткой, которая также находилась под воздействием алкоголя. Утром девушка обнаружила на своем теле синяки и ссадины; ее одежда была разорвана. После этого она вспомнила, что Аллегро, применив силу, заставил ее заняться с ним сексом.

В течение игровой карьеры Аллегро выступал в паре с Роджером Федерером и Стэном Вавринкой. В тандеме с Роджером Ив выиграл два турнира (в Вене и в Галле).

Судебное заседание по делу Аллегро пройдет 9 декабря.

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