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Швейцарский экс-теннисист Аллегро, выступавший в паре с Федерером, обвинен в изнасиловании

Швейцарский экс-теннисист Аллегро, выступавший в паре с Федерером, обвинен в изнасиловании
Eurosport

1 час назад

Суд разберет его дело 9 декабря.

Бывшему швейцарскому теннисисту Иву Аллегро предъявлены обвинения в изнасиловании. Как сообщает Tennis World USA, инцидент произошел пять лет назад на форуме европейских тренеров в Таллине.

Аллегро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, провел ночь с бывшей теннисисткой, которая также находилась под воздействием алкоголя. Утром девушка обнаружила на своем теле синяки и ссадины; ее одежда была разорвана. После этого она вспомнила, что Аллегро, применив силу, заставил ее заняться с ним сексом.

  • В течение игровой карьеры Аллегро выступал в паре с Роджером Федерером и Стэном Вавринкой. В тандеме с Роджером Ив выиграл два турнира (в Вене и в Галле).
  • Судебное заседание по делу Аллегро пройдет 9 декабря.

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