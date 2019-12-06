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Надаль поддержал 10-летнюю девочку из Бельгии, которая борется с редкой опухолью мозга
Прекрасный жест от Рафы.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль отправил видео со словами поддержки 10-летней девочке из Бельгии Хлои Хаубен – она борется с редкой опухолью мозга.
Как сообщает The Brussels Times, Надаль узнал о болезни Хлои от двоюродного брата ее отца, который трудится в Теннисной академии Рафы. В данный момент родители девочки собирают средства на экспериментальное лечение в США – один год такого медицинского курса обойдется в 100 тысяч евро.
Видео с обращением Надаля к Хлои можно посмотреть по ссылке.
- Надаль завершил сезон-2019 на первой строчке мирового рейтинга.
- В 2019 году Рафа выиграл два мэйджора – «Ролан Гаррос» и US Open.
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