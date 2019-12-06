Испанский теннисист Рафаэль Надаль отправил видео со словами поддержки 10-летней девочке из Бельгии Хлои Хаубен – она борется с редкой опухолью мозга.

Как сообщает The Brussels Times, Надаль узнал о болезни Хлои от двоюродного брата ее отца, который трудится в Теннисной академии Рафы. В данный момент родители девочки собирают средства на экспериментальное лечение в США – один год такого медицинского курса обойдется в 100 тысяч евро.

Видео с обращением Надаля к Хлои можно посмотреть по ссылке.

Надаль завершил сезон-2019 на первой строчке мирового рейтинга.

В 2019 году Рафа выиграл два мэйджора – «Ролан Гаррос» и US Open.

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