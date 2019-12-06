Экс-первая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018, датчанка Каролин Возняцки объявила о скором уходе из спорта. Последним турниром для 29-летней теннисистки станет Australian Open-2020, который состоится в январе.

«Я играла в теннис на профессиональном уровне с 15 лет. Это была потрясающая первая глава моей жизни. 30 титулов WTA, звание первой ракетки мира на протяжении 71 недели, победа на Итоговом турнире, три Олимпиады, званием знаменосца на Играх и победа на Australian Open 2018 года – я достигла всего, о чем могла мечтать.

Я объявляю, что завершу карьеру после Australian Open в январе. Это никак не связано с моим здоровьем, это не прощание. Я буду продолжать делиться новостями о своем увлекательном путешествии. Хочу от всего сердца поблагодарить болельщиков, друзей, спонсоров, команду, особенно отца, мужа, всю семью за поддержку. Без вас я бы никогда этого не достигла», – написала Возняцки в инстаграме.

В данный момент Каролин занимает 37-е место в рейтинге WTA.

Australian Open-2020 пройдет с 20 января по 2 февраля.

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