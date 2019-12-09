Победа Надаля над Медведевым на Итоговом турнире признана камбэком года в ATP

Теннисный сезон-2019 давно завершен, но ATP продолжает подводить его итоги. На этот раз на официальном сайте определились с главным камбэком года, и на первую строчку попал матч с участием Даниила Медведева и Рафаэля Надаля на Итоговом турнире.

Испанец занял первую строчку благодаря победе со счета 6:7, 6:3, 1:5 и матчбола соперника. Полностью пятерка выглядит следующим образом:

1. Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Испания) – 6:7(3), 6:3, 7:6(4)

2. Лоренцо Сонего (Италия) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 7:6(4), 6:7(4), 7:6(4). Сонего ушел с восьми матчболов

3. Фабио Фоньини (Италия) – Андрей Рублев (Россия) – 4:6, 7:5, 6:4. Андрей вел 6:4, 4:1 в Монте-Карло

4. Роберто Баутиста (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 1:6, 7:5, 6:3. Джокович выиграл первый сет и вел с брейком во втором

5. Андреас Сеппи (Италия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) – 7:6(4), 4:6, 7:6(8). Итальянец отыграл пять матчболов

Надаль завершил сезон на первой строчке рейтинга, Медведев – на пятой.

Даниил начнет 2020-й на турнире ATP Cup, который стартует 3 января.

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