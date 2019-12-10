На «Фьючерсе» в Дохе тайский теннисист Криттин Коайкул выиграл матч первого круга квалификации со счетом 6:0, 6:0, не отдав сопернику ни одного очка.

По ту сторону сетки играл украинец Артем Бахмет, никогда не выступавший на теннисных турнирах.

О матче рассказал автор телеграм-канала «МонтекристоБет».

«На этом видео вы можете посмотреть, как наш менеджер Артем играет на турнире ITF. Артем сегодня первый раз взял ракетку в руки. Я зарядил по полной на брейк под ноль и на многое другое. За пять геймов Артем взял ноль очков. Кстати, Артем и правил теннисных не знает. Объяснял ему некоторые вещи сегодня, но еще путается.

Бред или не бред, но ставками на этот матч отбили поездку двух человек в Доху и неделю проживания в отличном отеле, а также хорошо заработали сверху. И это только часть потенциальной прибыли с поездки. Всю неделю Монт и Артем будут находиться на турнире, давать прогнозы прямо с кортов, а на следующей неделе опять будут играть в квалификации и ставить против себя».

Коайкул – 1369-я ракетка мира.

Бахмет не имеет рейтинговых очков ATP.

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