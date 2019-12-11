Российская теннисистка Мария Шарапова попала на девятое место в топе обсуждаемых спортсменок 2019 года в твиттере.

Первое место в рейтинге заняла обладательница «Золотого мяча» Меган Рапино, второе – теннисистка Серена Уильямс, третье – теннисистка Наоми Осака.

Среди мужчин самым обсуждаемым спортсменом стал футболист Неймар. Вторую и третью строчки также заняли футболисты – Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Самая обсуждаемая спортивная команда года – футбольная «Барселона», следом расположились футбольные «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Шарапова пропустит Олимпиаду в Токио из-за участия в выставочном турнире.

Мария – обладательница карьерного «Большого шлема» (две победы на «Ролан Гаррос» и по одной – на Australian Open, Уимблдоне и US Open).

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