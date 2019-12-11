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Шарапова попала в топ-10 обсуждаемых спортсменок года в твиттере
Мария по-прежнему вызывает ажиотаж у публики.
Российская теннисистка Мария Шарапова попала на девятое место в топе обсуждаемых спортсменок 2019 года в твиттере.
Первое место в рейтинге заняла обладательница «Золотого мяча» Меган Рапино, второе – теннисистка Серена Уильямс, третье – теннисистка Наоми Осака.
Среди мужчин самым обсуждаемым спортсменом стал футболист Неймар. Вторую и третью строчки также заняли футболисты – Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Самая обсуждаемая спортивная команда года – футбольная «Барселона», следом расположились футбольные «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
- Ранее сообщалось, что Шарапова пропустит Олимпиаду в Токио из-за участия в выставочном турнире.
- Мария – обладательница карьерного «Большого шлема» (две победы на «Ролан Гаррос» и по одной – на Australian Open, Уимблдоне и US Open).
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