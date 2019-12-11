Бывший тренер Доминика Тима Гюнтер Бресник считает, что молодые теннисисты возьмут минимум один мэйджор в грядущем сезоне.

«Главный сюрприз года? Больше всего меня впечатлил перфоманс Стефаноса Циципаса в конце сезона. Я бы не смог предсказать его победу на Итоговом турнире. В конце концов, ему всего 21 год.

Вы можете наблюдать постепенную смену первых лиц. У ребят по-прежнему случаются кризисные моменты: Доминик в начале года, Циципас и Зверев – в середине.

Произошла ли смена поколений, мы увидим на «Шлемах». Но я не думаю, что Новак Джокович и Рафаэль Надаль снова будут доминировать в следующем году. В 2020-м кто-то из молодых возьмет «Шлем». Кандидаты есть», – сказал Бресник Kurier.

32-летний Джокович и 33-летний Надаль выиграли семь последних мэйджоров. С учетом 38-летнего Роджера Федерера, эта серия насчитывает 12 «Шлемов».

C осени 2018 года в мужском теннисе не осталось игроков моложе 30 лет, когда-либо побеждавших на «Шлемах».

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