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Теннисист заявил, что употребил кокаин во время сна у родственника-наркомана. Ему поверили
Похоже на правду или парень удачно отмазался?
Аргентинского юниора Лучано Такчи оправдали по обвинению в употреблении запрещенных стимулирующих веществ. В марте 2019 года в анализах аргентинца были обнаружены следы кокаина.
Как сообщает itftennis.com, Такчи сделал три дополнительных теста, в ходе которых выяснилось, что столь незначительная доза кокаина не могла попасть в его организм при добровольном употреблении.
17-летний теннисист заявил, что вступил в контакт с наркотиком, когда спал дома у принимающего кокаин родственника. Таким образом, Лучано стал жертвой так называемого «загрязнения окружающей среды».
Спортсмену удалось доказать невиновность, когда он привел на допинг-проверку другого члена своей семьи – он живет в том же доме, где спал Такчи, но не употребляет наркотики. В его анализах также нашли следы кокаина.
- Международная федерация тенниса (ITF) приняла объяснения аргентинца и сняла с него дисквалификацию, которая вступила в силу в мае.
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