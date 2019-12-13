Российская теннисистка Мария Шарапова выложила совместное фото с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун со съемочной площадки сериала «Утреннее шоу».

Компания Apple запустила собственный стриминговый сервис, и «Утреннее шоу» – один из амбициозных проектов новичка индустрии. Звездный каст сериала включает Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стива Карелла и других. Похоже, к этой компании присоединилась и Шарапова – теннисистка выложила фото со съемочной площадки.

«Ущипните меня! Нереальный опыт на съемках «Утреннего шоу» с самыми добрыми женщинами, с которыми я когда-либо находилась поблизости. Спасибо Риз и Дженнифер за то, что вы настолько великолепны (и смешны) на съемочной площадке! Новая серия в эфире уже сегодня (не чихайте, вы можете пропустить меня). Уверена, теперь меня пригласят на церемонию вручения Золотого Глобуса», – подписала публикацию Мария.

32-летняя Шарапова занимает 131-е место в рейтинге WTA.

Мария заявилась в даты Олимпиады на выставочный турнир.

Шарапова попала в топ-10 обсуждаемых спортсменок года в твиттере

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