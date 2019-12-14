Экс-четвертая ракетка мира, итальянская теннисистка Франческа Скьявоне победила рак.

«Привет всем, после 7-8 недель молчания в социальных сетях и в общении со всем миром я хочу рассказать, что со мной случилось. У меня диагностировали рак. Я прошла курс химиотерапии, вела тяжелую борьбу с болезнью и сейчас я все еще дышу. Я выиграла этот бой. И теперь я снова в игре», – рассказала спортсменка подписчикам в социальных сетях.

39-летняя Скьявоне выиграла восемь турниров уровня WTA.

В 2010 году итальянка взяла «Ролан Гаррос».

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