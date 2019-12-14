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Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии
Оптимизм перед стартом официального сезона.
Первая ракетка России Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии.
В финальном матче 23-летний теннисист обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:2. Медведев выполнил 8 эйсов, четырежды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. Фоньини ни разу не подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. У итальянца не было брейков.
Ранее по сетке Медведев обыграл Ян-Леннарда Штруффа и Давида Гоффена.
- 19 декабря Даниил начнет выступление на выставочном турнире в ОАЭ, первый соперник – Хён Чон.
- Первым турниром официального сезона для Медведева станет ATP Cup, стартующий 3 января.
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