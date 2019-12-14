Первая ракетка России Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии.

В финальном матче 23-летний теннисист обыграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 6:2, 6:2. Медведев выполнил 8 эйсов, четырежды ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из восьми. Фоньини ни разу не подал навылет и допустил 3 двойные ошибки. У итальянца не было брейков.

Ранее по сетке Медведев обыграл Ян-Леннарда Штруффа и Давида Гоффена.

19 декабря Даниил начнет выступление на выставочном турнире в ОАЭ, первый соперник – Хён Чон.

Первым турниром официального сезона для Медведева станет ATP Cup, стартующий 3 января.

Соскучился по теннису? А вот Медведев крушит Гоффена в полуфинале выставочного турнира

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