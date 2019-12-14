Первая ракетка России Даниил Медведев снялся с выставочного турнира в Абу-Даби, который пройдет 12-14 декабря.

«Медведев не сыграет на Mubadala World Tennis Championship. У него проблемы с бедром, которые обострились в конце прошлого сезона. Полетит во Францию на обследование, а затем спланирует остаток предсезонной подготовки», – написал журналист SPOX Österreich Лукас Зарер.

14 декабря Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии.

Первым турниром официального сезона для Медведева станет ATP Cup, стартующий 3 января.

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