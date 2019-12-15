Финалист US Open-2019 Даниил Медведев поделился амбициями и рассказал об отношении к санкциям ВАДА против российского спорта.

«Думал о первом месте рейтинга с шестилетнего возраста, но дело в том, что я не одержим этим. Например, если бы к 40 годам за всю свою карьеру я не поднялся выше второго места в мировом рейтинге, это не изменило бы мою жизнь полностью. Конечно, когда усердно работаешь и играешь в таком количестве турниров – хочется добиться максимально возможного рейтинга.

Санкции ВАДА? Честно говоря, как теннисисту, сложновато говорить об этом, потому что я живу в Монако, и нас проверяют во всех странах мира. Мы проходим 20-30 допинг-тестов. Знаю, что случилось, но не знаю, как на это реагировать, потому что я не в России.

Обидно, что мне, как российскому игроку, который не имеет к этому никакого отношения, придется играть без флага. Это немного странно. Я не знаю, почему конкретно было принято это решение, поэтому я не знаю, было ли оно правильным», – приводит слова Даниила ubitennis.

Медведев закончил год с 59 победами в ATP-туре – больше, чем у кого-либо.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

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