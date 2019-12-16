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Теннисист из топ-30 ATP фигурирует в расследовании о договорных матчах

Теннисист из топ-30 ATP фигурирует в расследовании о договорных матчах
Eurosport

5 мин. назад

Уже прикинули, кто этот мистер икс?

Теннисист из топ-30 ATP фигурирует в масштабном расследовании об организации договорных матчей.

По информации Die Welt, всего в криминальную схему вовлечены 135 игроков. Расследование запустила бельгийская полиция, позже к делу присоединилось американское ФБР (Федеральное бюро расследований). По предварительным данным, договорные матчи в семи странах мира (включая Бельгию, Францию, Испанию и США) организует армянская мафия.

Одним из свидетелей был немецкий теннисист, который пожелал остаться анонимным. Он сотрудничает со следствием и не дает публичных комментариев.

  • Сообщается, что теннисист из топ-30 выиграл три титула.
  • Расследование близится к завершению.

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