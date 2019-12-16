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«А где борщ?» Циципас пришел в инстаграм к Хачанову со стереотипными вопросами
Грек блещет скрытыми талантами.
Греческий теннисист Стефанос Циципас и вторая ракетка России Карен Хачанов пообщались в инстаграме на русском языке.
«А где борщ?» – спросил Циципас под фото, на котором Хачанов изображен за обеденным столом.
«Тебя жду на борщ», – ответил Карен.
Под вторым изображением у Стефаноса не получилось блеснуть знанием русского. Хачанов спросил у подписчиков, как они проводят выходные, и он написал: «На теннисом корте потеет как бегемот и думает об автомобилях «борщ». Карен посоветовал: «Русский нужно подтянуть, дружище».
- Мать Циципаса – бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова.
- Циципас закончил 2019 год на шестой строчке рейтинга ATP, Хачанов – 17-й.
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