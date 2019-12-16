Американская теннисистка Серена Уильямс считает, что женщины заслужили зарабатывать столько же, сколько мужчины.

«Все мы заслуживаем того, чего заслуживаем. Я заслуживаю зарабатывать столько же, столько мужчины. И не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть сиськи, а у них нет. Дело точно не может быть в этом.

Я работаю так же упорно с трех лет. Мужчины тоже усердно трудятся с двух, трех, четырех лет. У меня даже есть фото, где я нахожусь на теннисном корте в коляске. Я знала, что посвящу жизнь тому, чтобы стать топ-спортсменкой. И я не должна зарабатывать меньше из-за пола», – цитирует 38-летнюю Уильямс Tennis World USA.

Серена – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Она занимает десятое место в текущем рейтинге WTA.

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